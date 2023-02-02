الصحة الفلسطينية: 224 شهيدًا برصاص الاحتلال الاسرائيلي في الضفة وغزة خلال عام 2022 – موقع قناة المنار – لبنان
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February 2 2023 - 19:10

الصحة الفلسطينية: 224 شهيدًا برصاص الاحتلال الاسرائيلي في الضفة وغزة خلال عام 2022

منذ 3 ساعة 2 February، 2023
تشيع شهيد فلسطيني
عربي وإقليمي - فلسطين

أصدرت وزارة الصحة الفلسطينية تقريرها السنوي الخاص برصد انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بحق أبناء الشعب الفلسطيني عام 2022.

وأظهر التقرير السنوي للعام أنّ عدد الشهداء خلال العام 2022 في مُختلف محافظات الوطن بلغ 224 شهيداً، بينهم 53 شهيداً في قطاع غزة و171 شهيداً في الضفة الغربية، مشيرًا إلى أنّ 53 طفلاً شهيداً كانوا من بين مجموع الشهداء بنفس العام.

وأصيب أكثر من 10.500 مواطن فلسطيني خلال العام الماضي، تم نقل 2.027 إصابة منهم إلى المستشفيات الفلسطينية (1.644 في محافظات الضفة و383 في محافظات قطاع غزة).

يُذكر أنّ 38% من مجموع الإصابات برصاص الاحتلال استهدفت الأجزاء العلوية من الجسم، و45% من الإصابات ناجمة عن الإصابة بالرصاص الحي مما يدلل على نيته الاحتلال بإحداث أضرار جسيمة تصل إلى القتل.

ولم تسلم الطواقم والمنشآت الصحية من العدوان الإسرائيلي، حيث سجلت الوزارة 171 اعتداء بحق الطواقم الطبية ومركبات الإسعاف.

المصدر: وكالات فلسطينية

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