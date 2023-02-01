بالفيديو | مشادة كلامية في مجلس النواب البحريني بسبب كلمة “الكيان الصهيوني”!!

شهد البرلمان البحريني، أمس الثلاثاء، حالة من الجدل بعد وصف أحد النواب “إسرائيل” بالكيان الصهيوني الغاصب، مما استدعى رئيس مجلس النواب للقول أن هذه العبارة (الكيان الصهيوني) تشطب.

وانتقد النائب ممدوح الصالح، خلال مداخلته في المجلس، عدم تخصيص خطوط طيران الخليج البحرينية رحلات مباشرة إلى دول مجاورة مثل العراق، بينما تقدّم خصومات بنسبة 25% إلى دول أخرى ومنها (الكيان الصهيوني) دون تحقيق مردود.

وأضاف النائب الصالح أنه لا يظن أن أحدا من الشعب البحريني يذهب عبر هذا الخط إلى الكيان الغاصب المجرم.

من جهته، أمر رئيس المجلس أحمد بن سلمان المسلم بشطب كلمة النائب لتتدخل بعدها النائب زينب عبد الأمير وتكرر وصف “إسرائيل” بالكيان الغاصب، مطالبة بتثبيت الكلمة في الجلسة.

وشددت على أنه من غير المقبول من مستشار عربي غير بحريني “يأشر على رئيس مجلسنا ويقول لك تشطب كلام زميلنا من المضبطة” في إشارة منها على تدخل احد المستشارين غير البحرينيين وهو من هيئة المستشارين القانونيين.

ونشأت هيئة المستشارين القانونيين بموجب قرار رئيس مجلس النواب رقم (12) لسنة 2008، وتتبع الهيئة رئيس المجلس مباشرة، وتتكون من رئيس وعدد كاف من المستشارين القانونيين يصدر بتعيينهم قرار من رئيس المجلس، ويُلحق بالهيئة عدد من الأقسام القانونية الداعمة لعملها. ويتولى رئيس الهيئة إدارة أعمالها والإشراف على شؤون العاملين فيها وتمثيلها لدى رئاسة المجلس.

ووقّعت البحرين والإمارات، في 15 أيلول/سبتمبر 2020، اتفاقيتي تطبيع مع الكيان الإسرائيلي في البيت الأبيض برعاية أمريكية.

وأواخر أيلول/سبتمبر 2021، هبطت أول رحلة جوية تجارية مباشرة بين البحرين والكيان الإسرائيلي في مطار بن غوريون في تل أبيب.

وأقلعت الطائرة التابعة لخطوط طيران الخليج البحرينية من مطار المنامة بعد ساعة من وصول وزير الخارجية الصهيوني آنذاك، يائير لابيد، في أول زيارة رسمية للبحرين.

المصدر: وكالة يونيوز