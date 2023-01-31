“لبنان “القوي”: الأولوية المطلقة لمجلس النواب تكمن بانتخاب رئيس للجمهورية

أكد تكتل “لبنان القوي” الثلاثاء أن “الأولوية المطلقة لمجلس النواب تكمن في انتخاب رئيس للجمهورية”.

وقال التكتل إن “أي تشريع في ظل الفراغ الرئاسي هو أمر تفرضه الضرورة القصوى الاستثنائية، وعليه فإن من يتحدّث عن تشريع الضرورة عليه ان يعرضها ويبرّر تقديم التشريع على انتخاب الرئيس لكي يبنى على الشيء مقتضاه”.

ورأى التكتل أن “تمنّع حكومة تصريف الأعمال عن التدخل في المشهد الكارثي لتحلل الليرة إنما هو الوجه الآخر القاتم للتعاميم المتناقضة التي يصدرها حاكم المصرف المركزي”، واضاف ان “هذا السكوت من الحكومة على أداء حاكم المصرف المركزي في السطو على مدخرات اللبنانيين وودائعهم يجعلهما في موقع المتواطئ ويقضي على أي إمكانية لترميم الثقة المفقودة بالقطاع المصرفي”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام