اعلام العدو : لا نريد أن نصبح كالغرب السائب

لم يعد الغرب نموذجا يحتذى به بالنسبة للكيان الصهيوني فبعد قرار الكابينيت الموافقة على توزيع اسلحة على الصهاينة خرج اعلام العدو ليحذر من هذا القرار معتبرا أنه سيحول الكيان الى ” غرب سائب ”

اطلاق نار في الولايات المتحدة

معتمدا في تشبيهه على الاحصاءات التي خرجت في نهاية العام 2022 والتي أحصت حوالي 44 الف ضحية قضوا بأعيرة نارية داخل الولايات المتحدة وبحسب منظمة ” أرشيف عنف السلاح ” في الولايات المتحدة فان من ضمن الضحايا 6023 طفلا .

الكابينيت الصهيوني برئاسة نتنياهو

وحول قرار الكابينيت بتوزيع السلاح اعتبرت صحيفة “إسرائيل هيوم”،أن قرار المجلس الوزاري المصغَّر “الكابينيت”، توزيع أسلحة على المواطنين الصهاينة ، رداً على عملية “نافيه يعقوب”، “هو أحد القرارات الانهزامية التي يتخذها كابينيت اسرائيلي . لم يعد هناك ملاذٌ آمن، ومن الآن سيسود غربٌ سائب في إسرائيل”. وقالت الصحيفة إنه “قرار يعكس يأساً، وإضاعة الطريق من حكومة بدأت طريقها للتو. وهو يعكس أيضاً فقدان سيطرة، في حين أن الوعد الرئيس للائتلاف الجديد كان السيطرة على الوضع. في شوارع إسرائيل، وبالتأكيد في القدس، لا تنقص أسلحة. بالعكس، هناك أكثر من اللازم منها. بدل توزيع مسدسات في الشوارع الهادئة للمدينة، ما هو مطلوب هو جمع الأسلحة غير القانونية من الشوارع الخطيرة في المدينة”.

المصدر: اعلام العدو