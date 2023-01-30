حذرت بنوك وول ستريت من أن واشنطن تتجه نحو أخطر مواجهة بشأن سقف الدين منذ عام 2011.وجاء في مذكرة لمصرف JPMorgan يوم الجمعة السابع والعشرين من يناير كانون الثاني بأن

“المعركة بشأن سقف الدين قد تكون أهم قضية تواجه الاقتصاد الأميركي في 2023 . وشهد الكونغرس العديد من المشادات حول رفع سقف الاقتراض في السنوات الأخيرة لكن لم تتخلف أميركا أبداً عن سداد ديونها”.

وقال كبير الاقتصاديين الأميركيين لدى JPMorgan إنه:” بالنظر إلى حالة الانقسام لدى الهيئة التشريعية فإن التوصل لاتفاق يمنع الدولة صاحبة أكبر اقتصاد في العالم من التخلف عن سداد ديونها قد يكون أصعب تلك المرة”.وأضاف:” تداعيات التخلف عن السداد صعب التنبؤ بها، لكن قد ينتج عنها ركود حاد.كما حذر كبير الاقتصاديين السياسيين لدى Goldman Sachs من أن أميركا لديها أخطر مشاكل متعلقة بسقف الدين منذ 2011، مؤكداً أن في هذه المرة الولايات المتحدة لديها معدلات ديون وفائدة أعلى”.

المصدر: مواقع