بالفيديو| عشرات الجرحى في انفجار بمسجد داخل مقر للشرطة في بيشاور – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
January 30 2023 - 11:40

بالفيديو| عشرات الجرحى في انفجار بمسجد داخل مقر للشرطة في بيشاور

منذ 13 mins 30 January، 2023
انفجار بمسجد داخل مقر للشرطة في بيشاور
انفجار بمسجد داخل مقر للشرطة في بيشاور
أخبار دولية - باكستان

ذكرت وسائل إعلام باكستانية أن انفجاراً وقع بمسجد داخل مقر للشرطة في بيشاور، ما أدّى إلى سقوط عدد من الجرحى.

وقال مسؤول بالشرطة الباكستانية إن “انفجاراً وقع في مسجد تجمع فيه عدد كبير من الناس للصلاة في مدينة بيشاور شمال غرب باكستان الاثنين”، مشيراً إلى أن “جزءا من المبنى إنهار وهناك أشخاص تحت الأنقاض”.

وقال المتحدث باسم مستشفى “ليدي ريدينغ” في بيشاور محمد عاصم، إن المستشفى استقبل 70 جريحاً، بينهم إصابات حرجة.

المصدر: روسيا اليوم

التعليقات

ذات صلة