بالفيديو| عشرات الجرحى في انفجار بمسجد داخل مقر للشرطة في بيشاور

ذكرت وسائل إعلام باكستانية أن انفجاراً وقع بمسجد داخل مقر للشرطة في بيشاور، ما أدّى إلى سقوط عدد من الجرحى.

وقال مسؤول بالشرطة الباكستانية إن “انفجاراً وقع في مسجد تجمع فيه عدد كبير من الناس للصلاة في مدينة بيشاور شمال غرب باكستان الاثنين”، مشيراً إلى أن “جزءا من المبنى إنهار وهناك أشخاص تحت الأنقاض”.

وقال المتحدث باسم مستشفى “ليدي ريدينغ” في بيشاور محمد عاصم، إن المستشفى استقبل 70 جريحاً، بينهم إصابات حرجة.

پشاور میں پولیس لائنز کی مسجد میں نماز ظہر کے دوران دھماکے کے نتیجے میں ابھی تک کی اطلاعات کے مطابق 50 افراز زخمی ہیں۔#Peshawar pic.twitter.com/XxRn1dFA7u — Khurram Iqbal (@khurram143) January 30, 2023

المصدر: روسيا اليوم