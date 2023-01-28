الهلال الأحمر الفلسطيني: 5 إصابات اختناق بالغاز خلال مواجهات عند مدخل بلدة بيتا جنوبي نابلس – موقع قناة المنار – لبنان
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January 28 2023 - 18:02

الهلال الأحمر الفلسطيني: 5 إصابات اختناق بالغاز خلال مواجهات عند مدخل بلدة بيتا جنوبي نابلس

منذ 3 ساعة 28 January، 2023
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