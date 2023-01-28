بالفيديو | القدس تقول كلمتها لليوم الثاني.. عملية جديدة تصيب مستوطنين بجراح خطرة بحي سلوان

أصيب مستوطنان صهيونيان بجراح خطرة، صباح اليوم السبت، جراء عملية إطلاق نار، في بلدة سلوان بمدينة القدس المحتلة.

وذكرت وسائل إعلام العدو أن “إسرائيليين اثنين أصيبا بجراح خطرة في عملية إطلاق نار بمحيط البلدة القديمة من القدس”، مشيرةً إلى “استهداف المنفذ في المكان”.

وقالت القناة 13 العبرية “اصابتان في عملية القدس صباح اليوم، احداها خطيرة والثانية متوسطة، وقد نفذت العملية رغم مستوى الإستنفار المرتفع لقوات الأمن”.

هذا ولفتت وسائل إعلام الاحتلال الاسرائيلي، نقلًا عن “نجمة داود الحمراء”، إلى أنّ “المصابان في عملية إطلاق النار بحالة خطيرة”.

يشار إلى أن عملية إطلاق النار في سلوان تأتي بعد أقل من 24 ساعة من تنفيذ الشاب خيري علقم في القدس المحتلة لعمليته والتي أدت لمقتل 8 مستوطنين و10 إصابات ، وصفها الاحتلال بالعملية الأصعب منذ سنوات.

المصدر: موقع المنار