“بلومبرغ”: مجموعة السبع تؤيد السقف الأوروبي لسعر الديزل الروسي

قالت وكالة بلومبرغ، إن مجموعة الدول السبع ألمحت للاتحاد الأوروبي بأنها لا تعارض فرض سقف لسعر وقود الديزل من روسيا عند مستوى 100-110 دولار للبرميل.

ونقلت الوكالة عن مصدر مطلع، أنه بعد إعلان الاتحاد الأوروبي عن سقف قدره 100 دولار لبرميل الديزل، اقترحت مجموعة “السبع الكبار” تحديد السقف عند مستوى أعلى قليلا، لأن السعر المتدني كثيرا للديزل قد يتسبب في قفزة في أسعار الوقود أو انقطاعات في أوروبا.

ووفقا للوكالة، لا يزال النقاش دائرا حول هذا الموضوع، لكن المشاركين فيه يتوقعون التوصل إلى اتفاق مع بداية فبراير.

وتشير الوكالة إلى أن تكلفة العقود الآجلة لوقود الديزل في بورصة ICE في لندن يوم الجمعة بلغت 125 دولارا للبرميل.

وفي 5 ديسمبر 2022 دخلت العقوبات الغربية على النفط الروسي حيز التنفيذ، حيث توقف الاتحاد الأوروبي عن شراء النفط الروسي عبر البحر، وفرضت دول مجموعة السبع وأستراليا والاتحاد الأوروبي سقفا على سعر البرميل الروسي عند 60 دولارا، حيث تم حظر نقل أو تقديم خدمات التأمين للشحنات التي يزيد سعرها عن هذا المستوى.

من جهتها ردت موسكو على وضع سقف لسعر برميلها بحظر توريد النفط للجهات التي تنص العقود المبرمة معها بشكل مباشر أو غير مباشر على استخدام آلية تحديد السعر، ويبدأ تطبيق الحظر اعتبارا من فبراير 2023.

المصدر: تاس