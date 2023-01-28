بالفيديو | الفصائل تبارك عملية القدس البطولية والفلسطينيون يحتفلون في الساحات

باركت الفصائل الفلسطينية عملية القدس البطولية التي أدت لمقتل 8 إسرائيليين صهاينة مساء اليوم الجمعة في مدينة القدس المحتلة. وباركت حركة الجهاد الإسلامي على لسان المتحدث باسمها، طارق عزالدين عملية القدس البطولية، التي أدت لمقتل اكثر من 8 مستوطنين.

الاحتفالات تعم مدينة القدس ابتهاجا بالعملية

وقال عزالدين في تصريح له تعقيباً على عملية القدس: “نبارك في حركة الجهاد الاسلامي في فلسطين عملية القدس الفدائية المباركة التي جاءت في الزمان والمكان المناسبين رداً على مجزرة جنين.” وأشار عزالدين الى أن هذه العملية رد طبيعي ومشروع على جرائم الاحتلال بحق شعبنا ومقدساتنا في كل مكان.

وأكد بأن هذه العملية المباركة تثبت للقاصي والداني، أن شعبنا ومقاومتنا حية وحاضرة في كل الساحات، ولن تسمح لهذا الاحتلال تنفيذ جرائمه بحق شعبنا الأعزل دون عقاب يناسب حجم جرائمه.

وصدحت مساجد قطاع غزة بالتكبير ابتهاجا بعملية إطلاق النار بمستوطنة “النبي يعقوب” في القدس المحتلة

وباركت سرايا القدس العملية البطولية بالقدس الحبيبة. وقالت في بيان “نشد على أيدي ثوارنا ومجاهدي شعبنا الأبرار خاصة في القدس الباسلة الذين عبروا عن وحدة الحال بين جغرافيا الوطن، وعن إرادة الشعب الفلسطيني المجاهد، ورفضوا غطرسة الاحتلال بالدم والبارود والنار؛ كرد طبيعي واضح على وجود العدو المجرم على أرضنا فلسطين وممارساته الوحشية بحق شعبنا البطل في جنين ونابلس وغزة والقدس وكل فلسطين كشاهد متجدد على وحدة ساحات المقاومة”.

حماس: العملية رد سريع على مجزرة جنين

كما باركت حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، ما وصفته بـ “العملية البطولية” في مدينة القدس. وقال القيادي في “حماس” مشير المصري، في تصريح صحفي اليوم الجمعة، إن العملية “تأتي ردا سريعا على مجزرة جنين، وهي دليل على حيوية المقاومة وجهوزيتها وقدرة المقاومين على الرد في قلب الكيان؛ ليدفع ثمن حماقاته ويشرب من ذات الكأس”.

فرحة أهالي جنين بالعملية البطولية في القدس المحتلة

وأكد المصري أن “المقاومة ستبقى للعدو لبالمرصاد، وستشفي قلوب شعبنا بمزيد من البشريات بإذن الله”.

مشاهد من احتفالات قطاع غزة احتفاءً بعملية القدس

حركة المجاهدين: العملية تظهر مدى هشاشة وعجز المنظومة الأمنية للعدو الصهيوني

باركت “حركة المجاهدين” في غزة، عملية إطلاق النار البطولية في القدس المحتلة “التي تعبر عن إصرار شعبنا وتمسكه بطريق الشهداء والمقاومة، مهما بلغ العدوان والاجرام الصهيوني”. وقالت في تصريح صحفي ، إن “هذا الفعل البطولي هو الرد الطبيعي على جرائم العدو المتصاعدة بحق شعبنا، والتي كان آخرها ارتقاء تسعة شهداء من أبناء شعبنا ومقاومينا الأبطال في جنين” أمس الخميس.

توزيع الحلوى في بيت فوريك شرق نابلس ابتهاجاً بعملية القدس

وأضافت أن هذه العملية “تأتي مجددا لتظهر مدى هشاشة وعجز المنظومة الأمنية للعدو الصهيوني المجرم، وفشل مخططاته وعملياته العدوانية”. وشددت على أن “عمليات المقاومة المتصاعدة تعبر عن بشائر الفجر الفلسطيني الصادق الذي سيزيل ويقتلع أوهام وأساطير الكيان المؤقت من كل أرضنا”.

فرحة المواطنين في البريج وسط قطاع غزة بعد عملية القدس البطولية

الجبهة الشعبية: شعبنا لن يستسلم أمام السياسات والجرائم الفاشية للاحتلال

وحيّت الجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين، مساء اليوم الجمعة، أبطال المقاومة الفلسطينيّة، مؤكدة أنّ عملية القدس البطولية هي تجسيد لإرادة شعبنا في مواجهة العدو، ومعاقبة مجرمي الحرب الصهاينة على جرائمهم. وأشادت الجبهة الشعبيّة، في تصريح صحفي، بالعملية البطولية التي نفذت مساء اليوم في مدينة القدس المحتلة، وأدّت لمقتل 8 مرشحين للزيادة من المستوطنين الصهاينة وإصابة عدد آخر.

وقالت الجبهة، إنّ شعبنا لن يستسلم أمام السياسات والجرائم الفاشية للاحتلال، وأنّ مقاومتنا مستمرة وستطاله في كل مكان حتى الخلاص منه ونيل حقوقنا كاملة في الحرية والاستقلال.

سيدة من غزة توزع الحلوى ابتهاجا بعملية إطلاق النار في القدس المحتلة

وذكرت الجبهة، أن المجتمع الدولي ومؤسساته الذي لم يلتفت لجريمة الاحتلال ومجزرته في مخيم جنين بالأمس، يتحمّل مسؤولية في استمرار ارتكاب الاحتلال لمجازر بحق شعبنا، وعليه أن يعي أن شعبنا مصمم على انتزاع حريته، ولن يتسول موقفًا ممن دعموا وغطوا الاحتلال وجرائمه.

فرحة المواطنين في مدينة نابلس بعد عملية القدس البطولية

لجان المقاومة تدعو إلى الخروج للشوارع والتعبير عن الفرحة بهذه العملية البطولية

كما باركت لجان المقاومة الشعبية عملية القدس البطولية رسالة للعدو الصهيوني بان الشعب الفلسطيني ومقاومته لا يمكن ابدا ان يتراجعا ولا يمكن لاحد ثني شعبنا أوكسر عزيمته وإرادته الصلبة وأن دماء شهداؤنا ليست رخيصة.

احتفالات في مدينة طولكرم ابتهاجا بعمليه القدس

واعتبرت اللجان في بيان لها ان عملية القدس تؤكد بأن وصايا الشهداء أمانة في أعناق و قلوب كل الأحرار والثوار من أبناء شعبنا الأبي المقاوم الذي لن يصمت أبدا على جرائم حكومة العدو الصهيوني الفاشية والمتطرفة وأن نتنياهو وسموتيرتش وبن غفير سيجلبون الويلات لهذا الكيان الغاصب.

احتفالات الخليل ابتهاجا بعملية القدس

وأكدت أن عملية القدس تؤكد قدرة الشعب الفلسطيني على ملاحقة العدو الصهيوني وهزيمته في كل مكان من فلسطين المحتلة، وأنه لا يوجد أمان للعدو على أي بقعة من تراب فلسطين وأن المجازر والمذابح ودماء شعبنا النازفة في كل مكان ستكون دافعاً جديدا لتحويل الأرض جحيما وبراكين غضب تحت أقدام بني صهيوني. وبينت أن عملية القدس المباركة ضربة جديدة للمنظومة الأمنية والعسكرية لكيان العدو الصهيوني المجرم.

ودعت كافة أبناء شعبنا للخروج للشوارع والتعبير عن فرحتهم وإبتهاجهم بهذه العملية البطولية كتعبير عن تمسك شعبنا وأهلنا بنهج المقاومة طريقاً وحيدا لردع ولجم وطرد الصهاينة المجرمين عن أرضنا ومقدساتنا.

مسيرة في بلدة بيت ريما غرب رام الله احتفاءً في عملية القدس

وخرجت مسيرات بلدة بيرزيت برام الله عقب عملية القدس، تعبر عن الفخر بهذه العملية، التي تاتي رداً على امعان الصهاينة في استهداف الفلسطنيين، وآخرها في جنين قبل أيام.

إطلاق الألعاب النارية في بلدة قبلان جنوب نابلس ابتهاجا بعملية القدس

المصدر: مواقع