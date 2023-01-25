وزير الدفاع الفرنسي: باريس تعتزم تسليم أوكرانيا مركبات قتالية مدرعة من طراز “إيه إم إكس – 10 آر سي” في شباط/ فبراير المقبل – موقع قناة المنار – لبنان
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January 25 2023 - 20:40

وزير الدفاع الفرنسي: باريس تعتزم تسليم أوكرانيا مركبات قتالية مدرعة من طراز “إيه إم إكس – 10 آر سي” في شباط/ فبراير المقبل

منذ 34 mins 25 January، 2023
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