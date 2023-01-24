الخارجية التركية تستدعي السفير الهولندي بعد تمزيق القرآن في لاهاي

استدعت وزارة الخارجية التركية السفير الهولندي، اليوم الثلاثاء، على خلفية تمزيق زعيم جماعة متطرفة نسخة من القرآن الكريم.

وقالت الخارجية في بيان: “الخارجية التركية تستدعي سفير هولندا لدى أنقرة على خلفية تمزيق زعيم جماعة بيغيدا المتطرفة نسخة من القرآن الكريم وحرقه في لاهاي”.

وأضاف البيان “ندين بأشد العبارات الاعتداء الدنيء من شخص معاد للإسلام في لاهاي الهولندية، والذي استهدف كتابنا المقدس”.

وقام متطرف هولندي يدعى إدوين واجنسفيلد، وهو زعيم جماعة بيجيدا المتطرفة، بتمزيق نسخة من القرآن في العاصمة الإدارية الهولندية، بعد أيام من حرق متطرف دنماركي للقرآن في السويد.

وشارك المتطرف عبر “تويتر”، مقطعا مصورا يوثق الواقعة التي حصلت أمام مبنى البرلمان في لاهاي، حيث سمحت له الشرطة المحلية بذلك شرط ألا يحرق الكتاب المقدس للمسلمين.

إلا أنه قام لاحقا بحرق صفحات القرآن الممزقة. وظهر في الفيديو عناصر في الشرطة الهولندية، يقفون وراء المتطرف اليميني دون أن يحركوا ساكنا، وهو يقوم بتمزيق صفحات القرآن والدوس عليها.

وفي تشرين الأول/أكتوبر الماضي، اعتقلت الشرطة الهولندية الزعيم المتطرف أثناء إقدامه على حرق نسخة من القرآن، خلال حشد حضرته مجموعة من أنصار جماعته في روتردام.

وتأتي حادثة أمس الاثنين بعد واقعة قيام اليميني المتطرف راسموس بالودان، زعيم حزب “الخط المتشدد” الدنماركي، بحرق نسخة من القرآن قرب سفارة تركيا بالعاصمة السويدية ستوكهولم الأسبوع الماضي، وسط حماية مشددة من الشرطة التي منعت اقتراب أي أحد منه أثناء ارتكابه فعلته.

المصدر: وكالات