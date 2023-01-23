التحكم المروري: إعادة فتح السير على طريق صيدا القديمة عند مفرق الشياح – موقع قناة المنار – لبنان
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January 23 2023 - 20:16
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وفد من حزب الله يلتقي رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل في اطار التواصل الذي يجريه الحزب حول التطورات السياسية
الحاج حسين الخليل بعد الاجتماع: استعرضنا أوضاع البلاد على مختلف المستويات وعرضنا الاستحقاق الرئاسي ومسار العمل الحكومي
الحاج حسين الخليل: الجلسة كانت غنية جداً ويمكننا القول اننا واخواننا في التيار الوطني الحر نسير في الإتجاه ذاته
الحاج حسين الخليل: نحن نبحث عن المساحات المشتركة للبناء عليها ووجدنا ترحيبا كبيراً بيدنا الممدودة للتفاهم والحوار
معلومات صحافية: المحقق العدلي القاضي طارق البيطار قرر العودة الى التحقيق في قضية انفجار مرفا بيروت
معلومات صحافية: البيطار سيدّعي على ثمانية أشخاص بينهم المدير العام للأمن العام والمدير العام لأمن الدولة
معلومات صحفية:البيطار استند في عودته للتحقيق الى دراسة قانونية اعدها بنفسه وتحلل بموجبها من قرارات كف اليد الصادرة بحقه
مراسل المنار: الجيش اللبناني يستنفر لمتابعة كل الأعمال الصهيونية ويزيل بالقوة الخروقات الصهيونية في وادي هونين
قطع طريق صيدا القديمة لبعض الوقت احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية وسط دعوات للنزول إلى الشارع
إدانات إسلامية رسمية وشعبية وحزبية لإحراق زعيم حزب "الخط المتشدد" راسموس بالودان نسخة من القرآن الكريم في السويد
المتحدث باسم أنصار الله: المظاهرات الغاضبة في اليمن تؤكد أن على الشعوب الإسلامية مسؤولية كبرى للدفاع عن القرآن الكريم
المتحدث باسم أنصار الله: الدول العربية والإسلامية مطالبة بموقف أكبر من الإدانة انتصارا لكتابها المقدس
الرئيس التركي: لا أحد يملك حق احتقار معتقدات الآخرين وعلى السويد ألا تنتظر منا دعما في ما يتعلق بعضوية النيتو
قوات الاحتلال الصهيوني تحاصر مبنى وتعتقل شابين منه في قرية دار صلاح شرق بيت لحم
خطيب المسجد الأقصى عكرمة صبري: رفع علم الاحتلال بالأقصى لن يُغيّر من هويته الإسلامية الأصيلة
قوات الاحتلال تعتقل الأسير المحرر عماد حمدان سمودي أثناء مروره على حاجز عند مدخل بلدة سيلة الظهر جنوب جنين
شرطة الاحتلال الصهيوني تقتحم منزل الأسير المحرر كريم يونس وتقتاد أقاربه للتحقيق
التحكم المروري: إعادة فتح السير على طريق صيدا القديمة عند مفرق الشياح
منذ 2 ساعة
23 January، 2023
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