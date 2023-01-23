قاسم هاشم: التواصل والحوار أسهل السبل لتقصير أمد الشغور الرئاسي

أكد عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب قاسم هاشم انه “آن الاوان ليدرك البعض ان التواصل والحوار اسهل السبل لتقصير امد الشغور الرئاسي لاعادة انتظام عمل المؤسسات ووضع حد لكثير من السجالات والكيديات التي تضر البلاد والعباد”.

وقال هاشم في حديث له الاثنين “دعوة الرئيس نبيه بري اللجان النيابية المشتركة الى الانعقاد واستمرار اللجان النيابية بعقد اجتماعاتها يأتي في السياق الطبيعي لقيام المجلس بلجانه للقيام بواجبه وانجاز ما لديهم من اقتراحات ومشاريع قوانين، وهي ضرورية ليتسنى اقرارها بعد الانجاز”.

ولفت هاشم الى ان “هذا لا يؤثر على الاستحقاق الرئاسي وجلسات الانتخاب”، وتابع “متى رأى الرئيس بري ان الدعوة انتاجية وضرورية وقد تحصل في اي وقت عندما يرى ان المعطيات اصبحت ايجابية وناضجة وهذا ما حصل في مراحل سابقة”.

وأضاف هاشم “لا يتذرعن أحد بجلسات اللجان وتضاربها، وكأن هناك من يريد التصويب بانها استهداف للاستحقاق وهذا مخالف للحقيقة”، وتابع “فليتفقوا على مخارج واضحة لازمة للاستحقاق الرئاسي، وقد يدعو الرئيس بري لجلسة ولو في منتصف الليل، كما كرر اكثر من مرة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام