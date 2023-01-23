“تجمع علماء جبل عامل”: حرق القرآن والاعتداء على المقدسات هو فعل إرهابي

دان “تجمع علماء جبل عامل” في بيان له الاثنين “حرق القرآن الكريم في دولة السويد والذي أقدم عليه أحدهم”، معتبرا أن “هذا الاعتداء هو عمل خطير جدا ومؤذ لمشاعر المسلمين في العالم ولا يجب أن يمر مرور الكرام”.

وأكد التجمع أن “حرق القرآن والاعتداء على مقدسات المسلمين ورموزهم هو فعل إرهابي يمس بكل الأديان السماوية والمقدسات الإنسانية”، وطالب “دولة السويد والأحرار في العالم وجميع المؤمنين بوقفة جريئة وإدانة واسعة ومحاكمة قاسية لمن قام بهذا العمل، حتى لا يتكرر ويصبح أمرا عاديا وعلى الحكومات في كل العالم أن تضع حدا لهذا الفعل الجبان”.

ودعا التجمع “جميع المسلمين في العالم للخروج إلى الساحات والاستنكار والانتصار لكتاب الله وحرمته والتعبير بشكل سلمي عن رفضهم لما حصل وعدم السماح بتكراره أبدا”، ولفت الى ان “ما حصل حرب واعتداء وجريمة نكراء وعلى كل الجهات القضائية والحقوقية في العالم أن تتحرك وتحاكم وتقاضي من تجرأ وقام بحرق القرآن الكريم”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام