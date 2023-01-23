العدو الاسرائيلي شن حملة دهم واعتقالات في الضفة المحتلة

شنت قوات العدو الإسرائيلي صباح اليوم الإثنين حملة اعتقالات واسعة بعد اقتحام قرى ومدن الضفة الغربية.

وذكرت مصادر فلسطينية أن “قوات الاحتلال اقتحمت عدداً من المناطق منها نابلس وجنين، وسط اشتباكات مع مجموعات المقاومة”.

ولفتت المصادر الى انه “في نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال، الشاب محمود الطقطوق، في أعقاب اقتحام منزله في حي فطاير”، وتابعت “في جنين، اعتقل الأشقاء سامر، أحمد، محمود المهر خلال اقتحام منطقة الجابريات”، واضافت “في طولكرم، اعتقل الشاب عبدالرحمن قرعاوي في أعقاب اقتحام منزله في مخيم نور شمس”.

وقالت المصادر “اعتقل الاسير المحرر عدي نخلة في أعقاب اقتحام منزله في مخيم الجلزون شمال رام الله”، وتابعت “اعتقل 3 شبان من بيت لحم، منهم نضال حسنات في مخيم الدهيشة، والطفل سيف درويش، والشاب أكرم ملش من مخيم عايدة”.

المصدر: فلسطين اليوم