الرئيس التركي أردوغان: الانتخابات العامة التركية ستجرى يوم 14 أيار/مايو المقبل – موقع قناة المنار – لبنان
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January 22 2023 - 22:38

الرئيس التركي أردوغان: الانتخابات العامة التركية ستجرى يوم 14 أيار/مايو المقبل

منذ 49 mins 22 January، 2023
أخبار موقع المنار

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