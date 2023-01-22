حدث اليوم| ادانات واسعة لحرق المصحف الشريف في السويد

يستمر مسلسل الاساءات للمقدسات الاسلامية في الدول الاوروبية بزعم حرية الرأي والتعبير والتي تحصل بحماية وترخيص من السلطات التي سرعان ما تحاول استدراك ما يحصل بمواقف لا تغيِّر شيئاً مما يتم ارتكابه. وبعد التطاول على مقام الرسول الاكرم محمد (ص) في فرنسا، أقدم زعيم حزب الخط المتشدد الدنماركي اليميني (راسموس بالودان) على حرق نسخة من القرآن الكريم أمام مبنى السفارة التركية في العاصمة السويدية ستوكهولم وسط انتشار كثيف لقوات الشرطة، وذلك بعد حصوله على ترخيص من السلطات السويدية للقيام بفعلته.

حزب الله

حزب الله أدان بشدة ما حصل من حرقٍ للقرآن الكريم في العاصمة السويدية، واستنكر في بيان أصدره هذا الفعل الإجرامي المقيت بحق الدين الإسلامي والرموز الإسلامية المقدسة.

واعتبر حزب الله “أنَّ هذه الخطوة تأتي في سياق مسلسل التطاول المشين على رسول الل الأعظم محمد بن عبدالل (صلى الل عليه وآله وسلم) وعلى مراجع المسلمين ورموزهم ومقدساتهم، وهو إساءة بالغة لأمة الإسلام على امتداد العالم من شرقه إلى غربه، لا يمكن السكوت عنها على الاطلاق”.

اضاف البيان: “إنَّنا في حزب الله نحمل الحكومة السويدية المسؤولية الكاملة عن هذا الفعل القبيح وندعوها الى المبادرة فوراً لمعاقبة المرتكبين والعمل لمنع تكرار مثل هذه الجرائم، ونطالب الحكومات الإسلامية والمرجعيات والهيئات والمؤسسات الإسلامية بالتنديد بهذه الإساءة الكبيرة والعمل لتكوين رأي عام عالمي يحول دون حصول مثل هذه الانتهاكات الخطيرة مجددا.

ادانات لبنانية للجريمة

وفي لبنان استنكرت عدة شخصيات رسمية ودينية الإعتداء السافر على مشاعر المسلمين بإحراق نسخة من المصحف الشريف، معتبرين أن هذا الفعل لا يمت لحرية التعبير عن الرأي بصلة.

ناصر كنعاني

المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني عبَّر عن الإدانة الشديدة للجمهورية الاسلامية إزاء إهانة القرآن الكريم في السويد.

وقال ندين بشدة استمرار تدنيس القرآن الكريم في الدول الأوروبية التي تطلق أيدي المتطرفين في طريق نشر الكراهية ضد المقدسات والقيم الإسلامية تحت ذريعة كاذبة أي حرية التعبير.

أضاف: إنَّ تكرار تدنيس الكتاب المقدس لمليار ونصف المليار مسلم هو مثال واضح على نشر الكراهية والترويج للعنف ضد جميع المسلمين، ومثل هذه الأعمال لا علاقة لها بحرية الكلام والرأي.

حركة انصار الله

من جهته اعتبر المكتب السياسي لحركة انصار الل في اليمن أن” ما يحدث في الغرب من اعمال عدائية ضد المقدسات الاسلامية يعكس ما وصلت اليه الحكومات الغربية من افلاس اخلاقي وسياسي. وأكدت الحركة أنَّه على حكومة السويد ان تتحمَّل تبعات ما حصل من فعل دنيء وغير مسؤول في مظاهرة هي من سمحت بتنظيمها. وشددت على أن المسلمين جميعاً معنيون بالرد الحازم على الاعمال العدائية ضد مقدساتهم.

حركة حماس

حركة حماس استنكرت حرق نسخة من القرآن الكريم وأكدت أن ما جرى استفزاز لمشاعر كل المسلمين وعدوان سافر على عقيدتهم. واعتبرت الحركة على لسان المتحدث باسم حازم قاسم أن هذا السلوك المتطرف من شأنه نشر الكراهية والتحريض على العنف وإيجاد بيئة خصبة للتشدد.

مظاهرات في تركيا

في تركيا، احتشد متظاهرون أمام مبنى القنصلية السويدية في اسطنبول، تعبيراً عن الغضب مما أقدم عليه زعيم حزب الخط المتشدد، في استوكهولم. ومنعت الشرطة التركية عدداً من المتظاهرين من اقتحام القنصلية.

و دانت وزارة الخارجية التركية ما جرى في السويد، واعتبرت أنَّ هذا العمل الدنيء مؤشر جديد على المستوى المقلق الذي وصلت إليه أوروبا في العنصرية والتمييز ومعاداة الإسلام، ودعت السلطات السويدية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد مرتكبي جريمة الكراهية هذه، كما دعت كافة الدول والمنظمات الدولية إلى اتخاذ تدابير ملموسة بشكل متضامن، ضد معاداة الإسلام.

وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، أعلن إلغاء زيارة نظيره السويدي إلى أنقرة، المقررة في السابع والعشرين من هذا الشهر،

مشيراً إلى أن هذه الخطوة يأتي على خلفية تقاعس السلطات السويدية عن اتخاذ إجراءات ضد استفزازات أنصار التنظيمات الكردية والسماح بإحراق نسخة من القرآن الكريم.

ادانات واسعة

وصدرت ادانات واسعة لسماح سلطات السويد لأحد المتطرفين بإحراق نسخة من القرآن الكريم، من وزارات الخارجية في الاردن ومصر والسعودية والمغرب ومنظمة التعاون الاسلامي والكويت، حيث دعا وزير خارجيتها العالم لتحمل مسؤولياته لوقف مثل هذه الاعمال المرفوضة ومحاسبة مرتكبيها.

المصدر: قناة المنار