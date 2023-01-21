مظاهرات احتجاجية ضد حكومة نتنياهو بمشاركة حوالي 100 ألف متظاهر في تل أبيب وآلاف في مناطق اخرى

تواصلت المظاهرات الاحتجاجية ضد حكومة نتنياهو اليوم، السبت، بمشاركة 100 ألف متظاهر في تل أبيب وبضعة آلاف في حيفا وبئر السبع والقدس.

وفي تل أبيب، احتج المتظاهرون على سياسة حكومة نتنياهو وخطة وزير القضاء الإسرائيلي، ياريف ليفين لإضعاف جهاز القضاء، في ساحة “هبيما” وشارع “كابلان”.

وأشارت تقديرات الشرطة الصهيونية إلى مشاركة 100 ألف متظاهر في تل أبيب غالبيتهم في شارع “كابلان”، حيث من المقرر أن يجوبوا عدة شوارع حتى الوصول إلى مباني الحكومة، بالإضافة إلى بضعة آلاف في ساحة “هبيما”.

وحسب موقع “واي نت”، فإن مظاهرات اليوم جاءت ضد محاولات حكومة نتنياهو الالتفاف على قرار المحكمة العليا التي قضت بإبطال تعيين رئيس حزب “شاس” أرييه درعي كوزير للصحة والداخلية.

المصدر: عرب48