وزير الخارجية الإيرانية: الممارسات الغربية بحق ايران لن تؤثر على اهتمامنا بتعزبز مكانة المرأة

أعرب وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبد اللهيان عن قلق بلاده إزاء أوضاع النساء والأطفال في أوكرانيا كما في فلسطين واليمن وأفغانستان والبلدان الأخرى التي مزقتها الحروب والأزمات بصرف النظر عن السياسة وازدواجية المعايير.

وفي كلمة خلال المؤتمر الدولي الاول “للنساء المؤثرات” الذي عقد اليوم الجمعة في طهران، أكد عبد اللهيان أن إيران تحاول بكل قوتها على مستوى الرؤساء ووزراء الخارجية وقف إطلاق النار وتركيز الأطراف المتنازعة على السلام، مبديا معارضة بلاده الشديدة للحرب في أوكرانيا.

وأشار وزير الخارجية الايراني الى أن بعض المسؤولين الغربيين حاولوا طرد الجمهورية الإسلامية من لجنة وضع المرأة التابعة للأمم المتحدة، وحرمان إيران من عضويتها، مشددا على أن ذلك “لن يؤثر على اهتمامنا الخاص بتعزيز مكانة المرأة في الانشطة السياسة والاجتماعية والثقافية والعلمية والفنية والدولية في البلاد”.

وأعلن عبد اللهيان أن الأمانة الافتراضية للمؤتمر الدولي للنساء المؤثرات في دول العالم ستقام في طهران اعتبارا من اليوم، مضيفا أن الدورة الثانية للمؤتمر ستعقد في إحدى الدول المضيفة.

المصدر: مواقع