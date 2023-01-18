تقرير مصور| جلسةٌ جديدة لانتخاب رئيسٍ للجمهورية غداً الخميس – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
January 18 2023 - 23:06

تقرير مصور| جلسةٌ جديدة لانتخاب رئيسٍ للجمهورية غداً الخميس

منذ 2 ساعة 18 January، 2023
لبنان

جلسةٌ لانتخابِ رئيسٍ للجمهورية غدا … اللا توافق مسيحياً وبينَ الكتل يعيقُ انجازَ الانتخاب.

التعليقات

ذات صلة