هذا سعر صرف الدولار عصر اليوم – موقع قناة المنار – لبنان
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January 18 2023 - 19:44

هذا سعر صرف الدولار عصر اليوم

منذ 3 ساعة 18 January، 2023
دولار
لبنان

سجل سعر صرف الدولار اليوم عدة قفزات ولامس في السوق السوداء عصر اليوم  49000 ليرة .

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