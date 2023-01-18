مقتل 16 شخصًا بينهم وزير الداخلية الأوكراني وطفلان جرّاء تحطّم مروحية قرب روضة أطفال صباح الأربعاء في منطقة كييف (ا ف ب) – موقع قناة المنار – لبنان
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January 18 2023 - 11:36

مقتل 16 شخصًا بينهم وزير الداخلية الأوكراني وطفلان جرّاء تحطّم مروحية قرب روضة أطفال صباح الأربعاء في منطقة كييف (ا ف ب)

منذ 56 mins 18 January، 2023
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