أوكرانيا توقع مذكرة تفاهم مع الاتحاد الأوروبي للحصول على 18 مليار يورو

وقعت أوكرانيا والاتحاد الأوروبي مذكرة تفاهم، تنص على إمداد كييف بمبلغ 18 مليار يورو، كقرض مالي مسهل بفترة سداد تصل إلى 35 عاماً. وقال رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال، عبر “تويتر”، إن كييف ستستلم 3 مليارات يورو كدفعة أولى من المبلغ المتفق عليه، خلال الأسبوع الجاري.

ووافق الاتحاد الأوروبي، على المقترح الذي قدمته المفوضية الأوروبية في الـ 9 من تشرين الثاني/نوفمبر 2022، وعرضت خلاله برنامجاً جديداً لدعم الائتمان المالي لأوكرانيا، بقيمة 18 مليار يورو عام 2023، ومنح أوكرانيا فترة سداد تصل إلى 35 عاما، بحيث تشرع بالسداد عام 2033.

وأفادت المفوضية الأوروبية، بأنها ستشرع بتحويل الأموال إلى أوكرانيا على دفعات، بداية العام 2023.

المصدر: روسيا اليوم