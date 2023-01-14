وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان يلتقي الرئيس السوري بشار الاسد

التقى وزير خارجية الجمهورية الاسلامية الايرانية حسين امير عبداللهيان ، اليوم السبت بدمشق الرئيس السوري بشار الاسد.

وكان وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الايرانية ، حسين أمير عبداللهيان قد وصل في وقت سابق اليوم السبت الى دمشق تلبية لدعوة من نظيره السوري فيصل المقداد.

وحضر لقاء وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان مع الرئيس السوري بشار الاسد، كل من وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، ونائب وزير الخارجية السوري بشار الجعفري، والسفير الإيراني في دمشق مهدي سبحاني ، والمتحدث بأسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني ، ومستشار وزير الخارجية للشؤون السياسية الخاصة علي أصغر خاجي، ومساعد وزير الخارجية والمدير العام لمنطقة غرب آسيا وشمال إفريقيا بوزارة الخارجية مهدي شوشتري.



وهذه هي الزيارة الخامسة لوزير الخارجية الايراني الى سوريا، حيث زارها في سبتمبر واكتوبر العام 2021، وكانت الزيارة الثالثة الى دمشق في أبريل الماضي بعد زيارته إلى بيروت، وقام بزيارة لدمشق للمرة الرابعة في 2 تموز/ يوليو الماضي.

ويرافق وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان في هذه الزيارة، ناصر كنعاني المتحدث بأسم وزارة الخارجية، ومهدي شوشتري مساعد الوزير والمدير العام لمنطقة غرب آسيا وشمال إفريقيا بوزارة الخارجية، ومحمد صادق فضلي مدير عام الوزارة، وعلي أصغر خاجي كبير مستشاري وزير الخارجية للشؤون السياسية الخاصة.

المصدر: وكالة فارس