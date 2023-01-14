فيديوغراف | صافرات إنذار الحرب الأهلية تدوّي في الكيان الصهيوني – موقع قناة المنار – لبنان
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January 14 2023 - 15:18
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تشييع الشهداء أمجد خليلية وعز الدين حمامرة ويزن الجعبري الذين استشهدوا برصاص العدو في جنين بالضفة الغربية المحتلة
كتائب القسام - كتيبة جنين: عملية اغتيال الشهيدين خليلية وحمامرة لن تمر من دون حساب وشعبنا يعرف كيف يرد على هذه الجريمة
حركة حماس: الملحمة الخالدة التي تقدمها جنين مع كل مدن شعبنا الفلسطيني هي وقود النصر والتحرير
حركة الجهاد الإسلامي: عملية الاغتيال الجبانة للشهيدين حمامرة وخليلية لن تنال من عزيمة مقاومينا وسترتد جحيماً على العدو
لجان المقاومة في فلسطين: ندعو أبناء شعبنا إلى إعلاء صوت المقاومة والانتفاضة والثورة وتوجيه الضربات لجنود العدو ومستوطنيه
حركة فتح الانتفاضة: عملية الاغتيال الجبانة لشهداء جنين لن تزيد الشعب الفلسطيني إلا إصراراً على مقاومة الاحتلال
رئيس حكومة العدو الأسبق إيهود باراك يدعو إلى التظاهر والقتال في الشوارع والميادين لإسقاط حكومة بنيامين نتنياهو
السيد هاشم صفي الدين: لا يمكن لأي طرف أو طائفة أو حزب أو دولة خارجية مهما كانت قدرتها أن تحل الأزمة البنيوية في لبنان
السيد صفي الدين: معالجة الأزمة لا تكون إلا بالنقاش والتفاهم والالتقاء والحوار حتى نكون سوياً شركاء ببناء الوطن
قطع الطريق أمام المديرية العامة لأمن الدولة في الرملة البيضاء من قبل بعض أهالي ضحايا انفجار المرفأ ومشادات مع المواطنين
الرئيس السوري بشار الأسد يستقبل وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في دمشق
وزارة الصحة اليمنية: نعلن للعالم أننا نقف على حافة كارثة حقيقية تهدد حياة 5 آلاف مريض بالفشل الكلوي مع نفاذ مخزوننا
الصحة اليمنية: نطالب بسرعة توفير جلسات الغسيل الكلوي ونحمل الأمم المتحدة المسؤولية في ظل الحصار المفروض على شعبنا
162 معتقلاً سياسياً بحرينياً يوقعون خطاباً يطالب سلطات المنامة بتوفير ظروف إنسانية في ظل ما يتعرضون له داخل السجون
رئيس البرلمان العراقي بعد لقاء نظيره الأردني في بغداد: ناقشنا الربط الكهربائي بين البلدين ونثمن دعم عَمان للعراق
رئيس البرلمان الأردني: نسعى إلى إنجاح الحكومة العراقية الحالية وشكلنا لجنة مشتركة لمتابعة ما تم مناقشته خلال الزيارة
مسيرة احتجاجية في تونس العاصمة بدعوة من جبهة الخلاص الوطني المعارضة تطالب برحيل الرئيس قيس سعيد
8 غارات روسية تستهدف مستودعات ذخيرة وأسلحة للقوات الأوكرانية في مدينة زابوروجيا
الأمين العام للأمم المتحدة يعرب عن استعداده للوساطة بين روسيا وأوكرانيا لإنهاء النزاع في أسرع وقت ممكن
وسائل إعلام ألمانية: وزيرة الدفاع كريستين لامبريشت ستستقيل من منصبها الأسبوع المقبل والبحث جار عن خليفة لها
الجمهوريون في مجلس النواب الأميركي يبدأون تحقيقاً برلمانياً في الانسحاب الفوضوي من أفغانستان عام 2021
الرئيسان الأميركي والياباني يتفقان على بناء تعاون أمني موسع في مواجهة "استفزازات الصين وكوريا الشمالية"
وزير الخارجية المكسيكي: مكافحة تهريب الأسلحة يعتبر أولوية في علاقاتنا الثنائية مع الولايات المتحدة
إلقاء القبض على وزير العدل في عهد الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو في إطار التحقيق في الهجوم على المقرات الحكومية
رئيسة البيرو دينا بولوارتي تؤكّد أنها لن تستقيل برغم الاحتجاجات المستمرة لمؤيدي الرئيس السابق بيدرو كاستيلو
الأمير هاري يقول إنه أزال معلومات محرجة من كتاب مذكراته "الاحتياطي" خشية ألا يغفر له والده الملك تشارلز وشقيقه وليام
فيديوغراف | صافرات إنذار الحرب الأهلية تدوّي في الكيان الصهيوني
منذ 3 ساعة
14 January، 2023
عربي وإقليمي
-
فيديو
-
كيان العدو
محمد عساف
فيديو غراف | صافرات إنذار الحرب الأهلية تدوّي في الكيان الصهيوني
المصدر:
موقع المنار
الكيان الصهيوني
التعليقات
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