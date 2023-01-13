عبد اللهيان : ايران على أتم الإستعداد لبناء وتفعيل معامل انتاج الطاقة الكهربائية بالتواصل مع الحكومة اللبنانية – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
January 13 2023 - 12:12

عبد اللهيان : ايران على أتم الإستعداد لبناء وتفعيل معامل انتاج الطاقة الكهربائية بالتواصل مع الحكومة اللبنانية

منذ 58 mins 13 January، 2023
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة