الشيخ قاسم: خط المقاومة تصاعدي بعكس اعدائنا

اكد نائب الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم ان المقاومة في لبنان اليوم اصبحت في وضع قوي جدا عددًا وعدة وتجهيزات وهي دعامة من دعامات لبنان القوي الصلب المقاوم الذي يحرر ويمنع التوطين ويقول لاميركا لا.

وقال الشيخ قاسم ان 90% من ازماتنا في لبنان ان لم نقل 100% منها هي بسبب “اسرائيل” والاميركيون يصرحون انهم يعملون من اجل بقاء الكيان الاسرائيلي والحفاظ على امنه لبنان.

واكد اننا في مسيرة واضحة المعالم واليوم خط المقاومة تصاعدي وكل سنة تمر نرى اننا اصبحنا اقوى وافضل على امتداد المنطقة، بعكس اعدائنا الذين يصابون بانتكاسات وضعف.

واشار سماحته ان الشهيد قاسم سليماني ليس شخصًا عاديًا بل استثنائيًا لايمانه وارتباطه بالله تعالى وتعاطيه المطيع للولي الفقيه هو باني محور المقاومة للجهاد بحق لانه استطاع ان يحرك مجاميع الامة في البلدان المختلفة على اختلاف تنظيماتها.

نائب الامين العام لحزب الله كان يتحدث في اللقاء التكريمي الذي اقامه الاتحاد العالمي لعلماء المقاومة تحت عنوان ” شهيد القدس” في الذكرى السنوية الثالثة لاستشهاد الحاج قاسم سليماني.

المصدر: العهد