انخفاض أسعار النفط العالمية نتيجة السياسة النقدية المتبعة في الولايات المتحدة

كشفت بيانات البورصة والتداولات المالية في الولايات المتحدة، صباح اليوم الثلاثاء، عن انخفاض في أسعار النفط العالمية، وذلك بسبب شكوك المستثمرين بشأن إنهاء تشديد السياسة النقدية من قبل نظام الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

وبحسب البيانات المتداولة انخفض سعر العقود الآجلة لشهر مارس لخام برنت بنسبة 0.65% إلى نحو 79.13 دولار للبرميل وعقود فبراير الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط بنسبة 0.59% إلى 74.19 دولار.

وذكرت وكالة “بلومبرغ” أن النفط يشهد أرخص فترة له بسبب التوقعات بشأن تشديد السياسة النقدية في الولايات المتحدة وانتعاش الطلب على النفط في الصين.

ونقلت الوكالة تصريحات رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا، رافائيل بوستيك، الذي قال إنه “يجب البقاء أقوياء في ظل الأوضاع الراهنة”.

ووفقًا له، يعتزم بنك الاحتياطي الفيدرالي محاربة التضخم المرتفع وهذا يتطلب زيادة أخرى في أسعار الفائدة المصرفية.

المصدر: سبوتنيك