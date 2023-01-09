مع الحدث| المحلل السياسي حسن الدر : مجيء لجان التحقيق القضائية الدولية هو وجه من وجوه انحلال الدولة اللبنانية – موقع قناة المنار – لبنان
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January 9 2023 - 19:46

مع الحدث| المحلل السياسي حسن الدر : مجيء لجان التحقيق القضائية الدولية هو وجه من وجوه انحلال الدولة اللبنانية

منذ 7 mins 9 January، 2023
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لبنان

اعتبر الكاتب والمحلل السياسي حسن الدر في حديث لبرنامج مع الحدث على قناة المنار إن مجيء لجان التحقيق القضائية الدولية إلى لبنان هو وجه من وجوه انحلال الدولة اللبنانية، وأن هذا الانحلال هو أحد وجوه ما بدأ في ١٧ تشرين بل هي احد ثماره التي تتمثل بضرب الثقة بين المواطن والدولة، وبينه وبين كل القيادات السياسية في البلد تمهيدا لمزيد من التدخل الأجنبي.

وعن المعونات التي تقدمها الولايات المتحدة للجيش اللبناني فقال انها ليست من دون ثمن، فقد طلبت الولايات المتحدة بحجة هذه المساعدات داتا الضباط والجنود اللبنانيين، لكن قيادة الجيش رفضت تسليم تلك الداتا.
وفي موضوع تفلت سوق النقد قال الدر إن قرارات وتصرفات حاكم المصرف المركزي رياض سلامة حولت اللبنانيين إلى صرافين يشترون الدولار على سعر صيرفة ويبيعونه في السوق السوداء.

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