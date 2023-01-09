حمية استقبل وفدا فرنسيا: المشاريع التي نعمل عليها حيوية يستفيد منها المواطن بشكل مباشر – موقع قناة المنار – لبنان
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January 9 2023 - 19:46

حمية استقبل وفدا فرنسيا: المشاريع التي نعمل عليها حيوية يستفيد منها المواطن بشكل مباشر

منذ 1 ساعة 9 January، 2023
علي حمية
لبنان

استقبل وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال في لبنان علي حمية الاثنين وفدا فرنسيا ضم عضو مجلس الشيوخ الفرنسي أوليفيه كاديك.

وتم البحث مع حمية في الملفات والمشاريع والقطاعات، التي تعنى بها وزارة الأشغال، لا سيما في ما يتعلق بقطاع المرافئ والنقل وكيفية مقاربة حمية لهذه الملفات.

وأشار حمية إلى أن “المشاريع التي يعمل عليها، خصوصا تلك التي ينتظر دعمها من الجهات الصديقة للبنان، لا سيما من فرنسا، لا بد لها أن تكون مشاريع حيوية يستفيد منها المواطن بشكل مباشر”، ولفت إلى أن “هذا الأمر أقرب إلى إفادة الواقع اللبناني الحالي، منه إلى المشاريع والخطط الاستراتيجية، وذلك رغم أهمية هذه الأخيرة على صعيدي التخطيط والتطوير”.

وبدوره، أثنى الوفد على “مقاربة الوزير حمية، خصوصا لناحية الإصلاحات التي سعى إلى تحقيقها في مرافق الوزارة”، ولفت إلى أنه “سينقل أجواء اللقاء ونقاشاته إلى مجلس  الشيوخ الفرنسي، الذي يمكنه أن يحث الحكومة الفرنسية على المضي قدما في مساعدة لبنان للخروج من أزماته”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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