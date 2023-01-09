ارتفاع أسعار الذهب

ارتفعت أسعار الذهب اليوم مقتربة من أعلى مستوى لها منذ سبعة أشهر، مدعومة بهبوط الدولار وآمال بأن يبطئ مجلس الاحتياطي الاتحادي البنك المركزي الأمريكي وتيرة رفع أسعار الفائدة.

وذكرت رويترز أن سعر الذهب ارتفع 0.2 بالمئة إلى 1868.89 دولاراً للأوقية.

كما صعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 1873.80 دولاراً.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 23.95 دولاراً، بينما ارتفع البلاتين 0.5 بالمئة إلى 1094.97 دولاراً، وانخفض البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 1804.30 دولارات.

المصدر: رويترز