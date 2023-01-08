البحرين: معتقلو جو المركزي ال ١٤ يتعرضون للتعذيب

أكد مصدر من داخل سجن جو المركزي في البحرين أن مجموعة المعتقلين ال١٤ الذين تم عزلهم عن محيطهم مؤخرا، يتعرضون الى أقصى أنواع العقوبات والمعاملة المهينة بل والتعذيب الشديد..

ويضيف المصدر أنه وفي أثناء نومهم حضر أحد الجلادين، وعزى الى الشرطة الذين معه لماذا هؤلاء ينامون على فرش واسرّة ومن ثم توجه الى المعتقل محمد الخور، ونزع ملابسه وبدأ بالدوس على رأسه بشكل اجرامي، وقام بالفعل ذاته مع بقية المعتقلين.

من هنا يأمل هؤلاء المعتقلين بأن تنشر قضيتهم التي تكاد تنسى، ما يسمح لهؤلاء الجلادين باضطهادهم والإمعان في التنكيل بهم.

وعليه هم يطالبون المعنيين ومن الحقوقيين وكل من من له تأثير سواء في الداخل او في الخارج بإثارة قضيتهم بغية التخفيف مما يعانونه من شتى صنوف التعذيب.

المصدر: موقع المنار