السلطات الباكستانية تفرج عن 524 مهاجرا أفغانيا دخلوا أراضيها بطريقة غير قانونية

أفرجت السلطات الباكستانية، اليوم السبت، عن أكثر من 500 مهاجر أفغاني احتجزوا في سجن كراتشي بعد دخولهم البلاد بطريقة غير قانونية. وذكرت السفارة الأفغانية في إسلام آباد، عبر تويتر اليوم، إنه “تم إطلاق سراح رعاياها من سجن في كراتشي جنوبي باكستان”.

وقالت وكالة أنباء “باختر” الأفغانية، إن “إسلام آباد أفرجت عن 524 مهاجرا أفغانيا دخلوا كراتشي بدون وثائق سفر صالحة”.

وأشارت الوكالة إلى أن مسؤولون في السفارة الأفغانية في باكستان أكدوا أن 524 سجينًا أفغانيًا، من بينهم 54 امرأة و 97 طفلاً، تم إطلاق سراحهم من السجن بعد اتصالهم بسلطات البلاد.

وقبل أيام، شددت حركة طالبان على الأفغان المحتجزين في كراتشي أنها ستدفع جميع مبالغ استعادتهم لبلادهم وعلى عدم دفع أي مبالغ لأي أشخاص يدعون أنهم سيقومون بعملية الترحيل.

ولطالما أكدت الحكومة الحالية في أفغانستان، المشكلة من حركة طالبان، على أنها لن تسمح بتهديد أمن أي دولة انطلاقاً من الأراضي الأفغانية.

واستعادت حركة طالبان السلطة في أفغانستان، في 15 آب/أغسطس 2021، تزامنا مع انسحاب القوات الأميركية وقوات حلف شمال الأطلسي “ناتو”.

المصدر: مواقع