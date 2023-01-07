“روابط التعليم الرسمي” أعلنت العودة المؤقتة الى التدريس

أعلنت روابط التعليم الرسمي (ثانوي، أساسي، مهني وتقني) في لبنان السبت العودة الموقتة الى التدريس مع تأكيدها على الاعتصام يوم الاربعاء المقبل امام وزارة التربية.

وقالت الروابط في بيان لها إن “العمل النقابي هو نضال مستمر بوجه السلطة الحاكمة التي على عاتقها الحفاظ على ما تبقى من دولة الرعاية الاجتماعية وحفظ كرامة المواطنين وفي الأولوية موظفو القطاع العام وعلى رأس هذه الأولوية القطاع التعليمي الرسمي”، ولفتت الى ان “أية حوافز أو عطاءات أو رويتبات او تقديمات هي عملية ترقيع في ظل عدم انتظام المؤسسات في الدولة، والحل الوحيد هو سلسلة رواتب جديدة تعيد الحياة الكريمة للاستاذ والمعلم والموظف”.

وسألت الروابط “هل يعقل أن تصبح الضرائب الجمركية على سعر ال 15,000 وبدل النقل والتعويض العائلي وتعويض الزوجة ومنح التعليم وغيرها من التقديمات لازالت على سعر 1500 والراتب على سعر 4500 ليرة؟”، وأعلنت “العودة الموقتة إلى التدريس لمحاولة صون ما تبقى من التعليم الرسمي والدعوة الى الاعتصام المركزي أمام وزارة التربية يوم الأربعاء المقبل عند الحادية عشرة قبل الظهر للتعبير عن رفض الإهانة التي لحقت بالأساتذة والمعلمين، وتبقي اجتماعاتها مفتوحة بالتوازي مع هيئاتها الإدارية لمتابعة تنفيذ البنود والمطالب التي ذكرت ويبنى على كل مرحلة مقتضاها”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام