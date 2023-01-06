الذهب يصعد ويتجه لمكسب أسبوعي جديد مع تسليط الضوء على بيانات الوظائف بأمريكا

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الجمعة متجهة لتحقيق ثالث مكاسب أسبوعية على التوالي، إذ ينتظر المستثمرون بفارغ الصبر تقريرا رئيسيا للوظائف في الولايات المتحدة لتحديد موقف مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) إزاء رفع أسعار الفائدة.

وبحلول الساعة 0238 بتوقيت جرينتش، صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1838.38 دولارا للأوقية (الأونصة). وزادت الأسعار نحو 0.8 بالمئة خلال الأسبوع.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 1843.80 دولارا.

ويتحول تركيز السوق إلى بيانات الوظائف في القطاعات غير الزراعية المقرر أن تصدرها وزارة العمل الأمريكية اليوم الجمعة.

المصدر: رويترز