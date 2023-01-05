بدء جلسة اللجان النيابية المشتركة لمتابعة درس مشروع الكابيتال كونترول – موقع قناة المنار – لبنان
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January 5 2023 - 12:14
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سلطات العدو تفرج عن الأسير كريم يونس بعد انقضاء محكومية ب40 عاما قضاها في سجون الاحتلال
إعلام العدو: إيتمار بن غفير تحدث مع مفوض الشرطة "الإسرائيلية" أمس وطلب منه التحرك لمنع أي احتفالات بتحرير كريم يونس
الناطق الإعلامي باسم حركة حماس عبد اللطيف القانوع: تحرر كريم يونس من الأسر يمثل الصورة الحقيقية للشعب الفلسطيني
الناطق باسم حركة الجهاد الإسلامي طارق سلمي: فرحة الشعب الفلسطيني بحرية كريم يونس تجسد الأمل بتحرير جميع الأسرى
قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتل فتى فلسطينيا وتصيب شابين خلال اقتحامها مخيم بلاطة شرقي نابلس فجرا
حركة الجهاد الإسلامي تنعى الشهيد الفتى عامر أبو زيتون: استمرار القتل لن يمر من دون حساب
سرايا القدس- كتيبة نابلس: استهدف مجاهدونا فجرا قوات وآليات الاحتلال في محيط مخيم بلاطة بصليّات كثيفة ومتتالية من الرصاص
انعقاد جلسة جديدة للجان النيابية المشتركة في البرلمان اللبناني لمتابعة درس مشروع الكابيتال كونترول
اجتماع لإتحاد نقابات المهن الحرة والإتحاد العمالي العام والروابط التعليمية للمطالبة بتفعيل المؤسسات الدستورية
اجتماع المهن الحرة: كل الخطوات الدستورية ستكون متاحة في حال تقاعس المعنيين عن القيام بواجباتهم تجاه المواطنين
جاويش أوغلو: نولي أهمية للحفاظ على مكانة المسجد الأقصى ونرفض عمل بن غفير الاستفزازي
الحشد الشعبي نظّم في بغداد مهرجانا رسميا بمناسبة الذكرى الثالثة لإستشهاد القائدين قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس
وكالة سانا: القوات الأميركية سرقت 60 شاحنة وصهريجا من القمح والنفط السوري
مجلس النواب الأمريكي يعلق أعماله إلى منتصف الخميس لانتخاب رئيس جديد له بعد إخفاقه في ست جولات سابقة
الأمين العام للناتو ينس ستولتنبرغ: تجارتنا مع الصين يجب ألا تقوض أمننا ومن الخطورة التقليل من شأن روسيا
طريقا كفرذبيان- حدث بعلبك وعيناتا- الأرز مقطوعتان بسبب تراكم الثلوج
بدء جلسة اللجان النيابية المشتركة لمتابعة درس مشروع الكابيتال كونترول
منذ 1 ساعة
5 January، 2023
مشروع الكابيتال كونترول
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بدء جلسة اللجان المشتركة لمتابعة البحث بمشروع الكابيتال كونترول
مشروع الكابيتال كونترول لا يجتاز اللجان المشتركة الى الهيئة العامة
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