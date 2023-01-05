بدء جلسة اللجان النيابية المشتركة لمتابعة درس مشروع الكابيتال كونترول – موقع قناة المنار – لبنان
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January 5 2023 - 12:14

بدء جلسة اللجان النيابية المشتركة لمتابعة درس مشروع الكابيتال كونترول

منذ 1 ساعة 5 January، 2023
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