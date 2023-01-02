لجنة الأسير سكاف في ذكرى رحيل عمر كرامي: مناضلاً أفنى حياته في الدفاع عن قضايا الأمة المحقة

استذكرت لجنة أصدقاء عميد الأسرى في السجون الإسرائلية يحيى سكاف، الرئيس الراحل عمر عبد الحميد كرامي لمناسبة الذكرى السنوية الثامنة على رحيله.

و قال رئيس اللجنة جمال سكاف في كلمة بعد الاجتماع: “نستذكر اليوم إبن مدينة طرابلس الرجل العروبي الأصيل دولة الرئيس عمر كرامي، هذه القامة الوطنية الكبيرة التي وقفت بمواجهة كل أشكال الفتن الطائفية و المذهبية التي أرادت القوى الظلامية تنفيذها في وطننا، حيث كان للرئيس عمر كرامي دوراً بارزاً في التصدي لتلك المؤامرات و إفشالها”.

و اعتبر سكاف أن”الأمة العربية و الإسلامية و كل الأحرار في العالم خسروا برحيل كرامي رجلاً مناضلاً أصيلاً و صلباً أفنى حياته في سبيل الدفاع عن كافة القضايا المحقة لأمتنا، و في المقدمة قضية فلسطين و شعبها المظلوم”.

و أكد سكاف أن”الخيار الوطني و النضالي الحقيقي الذي سار به الرئيس الراحل عمر كرامي لعشرات السنين سينتصر على الإحتلال البغيض، لأنه الطريق الصحيح لمواجهة كافة الأخطار و المشاريع المشبوهة المحدقة بوطننا و أمتنا”.

المصدر: بريد الموقع