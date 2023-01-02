وزارة الأمن الايرانية تعلن القبض على العناصر الرئيسية لاكبر شبكة تمويل زمرة المنافقين الإرهابية

اعلنت وزارة الأمن الايرانية انها تمكنت من إلقاء القبض على العناصر الرئيسية لأكبر شبكة تمويل زمرة المنافقين الاجرامية، بالأموال والمعدات الخاصة لتنفيذ لتنفيذ عملياتها الارهابية.

وكشفت في بيان انه “تم القاء القبض على 6 أشخاص من العناصر الرئيسية لهذه الشبكة خلال عمليات متزامنة جرت في عدة محافظات، واستدعاء 10 آخرين، وهي ماضية في ملاحقة باقي عناصر هذه الشبكة”.

واوضح البيان ان “هذه الشبكة التي يرأسها المدعى ” علي محمد دولتي ” نجل “غلام حسين ” وهو من العناصر الرئيسية في زمرة المنافقين الارهابية ولديه عدة مكاتب ومؤسسات في كل من الامارات وهولندا، قامت بعمليات نقل الاموال من الخارج بأساليب معقدة وغسيل الاموال وتوفير الوسائل المستخدمة لتنفيذ عمليات بواسطة الفرق الارهابية العملية لزمرة المنافقين”.

واضاف ان “التابعين لزمرة المنافقين كانت لديهم في داخل ايران مكاتب ومؤسسات وأشخاص يقومون بتحويل الاموال والامكانات من خارج البلاد، ويباشرون في غسيل الاموال وازالة كل معالم هذه الزمرة، وبالتالي تسليم اسلحة ومتفجرات ومعدات اتصالاتية وتقنية للفرق الارهابية لاستخدامها في اثارة أعمال الشغب الأخيرة”.

وتابع البيان “من جملة الذين تم القاء القبض عليهم والد أحد اعضاء العمليات في الفرق الارهابية الذي كان قد القي القبض عليه قبل 3 سنوات وتسبب في هجوم اعلامي شرس واسع النطاق لانتسابه لاحدى الجامعات الصناعية المهمة في ايران”.

وتجدر الاشارة هنا، أن هذا الشخص يحمل في سجله الانتساب الى زمرة المنافقين وقد ادين بالسجن على هذه الجنحة.

واوضحت وزارة الامن الايرانية في بيانها ان “التحقيقات بخصوص هذه الشبكة مستمرة حيث سيتم ملاحقة العناصر التي تقيم في الخارج عن طريق الشرطة الدولية “الانتربول” على خلفية تورطهم في تمويل الارهاب عمليات غسيل الاموال الممنهجة”.

وحذرت الدول التي تستضيف زمرة المنافقين بما فيها، البانيا وهولندا والامارات، من انها لن تحقق اي فائدة عبر استضافة هؤلاء الجناة وبقاؤهم في هذه البلدان ستصاحبه أعمال غير قانونية وارهابية.

المصدر: وكالة ارنا