السلطات العراقية تعلن عن تسهيلات كبيرة وخطة أمنية لإنجاح بطولة خليجي 25

فيما تضع محافظة البصرة، اللمسات الأخيرة لاستضافة كأس الخليج لكرة القدم، تسهيلاتٌ كبيرةٌ تُقدِّمُها الحكومة ُلإنجاحِ البطولة. دخولُ جماهيرِ المنتخباتِ المشاركةِ والوفودِ المرتبطةِ بها، سيتم بصورةٍ سلسةٍ، وإلغاءُ استفياءِ مبالغِ التأشيرات. هذه خطوةٌ تأتي لمنحِ الفرصةِ للأعدادِ الكبيرةِ لحضورِ مبارياتِ البطولةِ، المقرَّرِ أنْ تنطلقَ في السادسِ من كانونَ الثاني / يناير المقبل.

وفي السياق، أكّدت وزارة الداخلية، إنهاء التحضيرات في مطار البصرة الدولي ومنفذ صفوان الحدودي، وأوضحت أنّ سمة الدخول ستسلّم منذ بداية الشهر المقبل، مباشرة، ومن دون رسوم للقادمين، مشيرة الى انّه تمّ تأهيل كافة القاعات والبنى التحتية، وتعزيز قاعات الجوازات والاستقبال الخاصة، في منفذ صفوان ومطار البصرة.

أمنيا، شرعت وزارة الداخلية العراقية، بالتعاون مع قيادة العمليات المشتركة، تطبيق الخطّة الأمنية، لتحقيق الأمن في محافظة البصرة، طوال هذه الفترة، حتى نهاية البطولة. وشملت الخطّة توزيعِ القطعاتِ العسكريةِ بمختلِفِ صنوفِها على طولِ الطرقِ المؤديةِ الى الملاعبِ التي ستستضيفُ البطولةَ.

وفي جولة لهم على المنشآت الرياضية، أكّد قادة أمنيونَ أنَّ الخطةَ الموضوعةَ متكاملة بالتنسيقِ مع الجهاتِ المعنيةِ، مع الحفاظ على حركةِ مرورِ طبيعية ًفي شوارعِ المحافظة.

وتٌشارك ثمانية منتخبات خليجية هي (العراق، السعودية، عمان، اليمن، البحرين، قطر، الإمارات، الكويت)، وتتنافس المنتخبات على لقب البطولة بنسختها 25 للكأس الخليجي، وستنطلق أولى مباريات البطولة بين منتخبي العراق وعمان، في السادس من شهر يناير 2023، وتنتهي في 19 منه.

المصدر: مواقع