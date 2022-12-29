بوتين يناقش غدا العلاقات الثنائية والمشاكل الإقليمية مع الرئيس الصيني

أفاد السكرتير الصحفي الرئاسي الروسي دميتري بيسكوف، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيناقش العلاقات الثنائية والمشاكل الإقليمية مع الرئيس الصيني شي جينغ بينغ، عبر اتصالات مغلقة، يوم غد الجمعة.

وقال بيسكوف للصحفيين: “نحضر للقاء بين الرئيس بوتين والرئيس شي، والذي سيتم غدا في الصباح في موسكو. سيكون مؤتمرا بالفيديو، وسيكون اتصالا مغلقا بين رئيسي الدولتين”.

وأضاف بيسكوف، أول تبادل للتصريحات سيكون علنيًا، ثم ستستمر المحادثة خلف الأبواب المغلقة.

وأشار بيسكوف:”في المقام الأول، سيجري الحديث عن العلاقات الثنائية الروسية الصينية. أنتم تعلمون، أن هناك نموًا سريعًا في حجم التبادل التجاري. ولكن بالطبع ، سيكون تبادل لوجهات النظر حول المشاكل الإقليمية الأكثر حدة أمرًا مهمًا للغاية …” .

المصدر: وكالات