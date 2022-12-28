مراسلنا في الشمال : أصحاب المحطات يعملون على تعبئة السيارات بناء على التسعيرة القديمة باعتبارهم اشتروا الوقود على السعر القديم وخزاناتهم لم تنفد بعد – موقع قناة المنار – لبنان
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December 28 2022 - 15:38

مراسلنا في الشمال : أصحاب المحطات يعملون على تعبئة السيارات بناء على التسعيرة القديمة باعتبارهم اشتروا الوقود على السعر القديم وخزاناتهم لم تنفد بعد

منذ 1 ساعة 28 December، 2022
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