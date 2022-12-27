أضرار مادية جراء قصف الاحتلال التركي قرى بريف الحسكة

جددت قوات الاحتلال التركي عدوانها على محيط منطقة أبو راسين بريف الحسكة الشمالي.

وذكرت مصادر أهلية لوكالة سانا أن قوات الاحتلال التركي اعتدت بالمدفعية الثقيلة على محيط منطقة أبو راسين، وتركز القصف على قرية أم حرملة، ما أدى إلى تضرر عدد من المنازل وحالة من الرعب بين المدنيين من شدة أصوات الانفجارات.

وشهدت بلدة أبو راسين بريف الحسكة الشمالي منذ العاشر من الشهر الجاري تهجيراً لمعظم الأسر التي تركت منازلها في البلدة، وغادرتها باتجاه المناطق الأكثر أمناً، وذلك خوفاً من القصف المدفعي العنيف المتكرر عليها من قبل قوات الاحتلال التركي والتنظيمات الإرهابية التابعة لها.

المصدر: وكالة سانا