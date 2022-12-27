بالفيديو | لقطات تحبس الأنفاس لطائرة جزائرية فشلت بالهبوط وسط العاصفة بمونتريال

انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق لقطات مثيرة أثناء هبوط طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الجزائرية في مطار مونتريال الدولي، حيث أعاقتها العاصفة في المحاولة الأولى.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات الإخبارية لقطات مثيرة أثناء هبوط طائرة “إيرباص A330-200” تحمل رقم التسجيل “7T-VJV” التابعة للجوية الجزائرية في مطار مونتريال، حيث وثق مقطع فيديو فشل هبوط الطائرة في المحاولة الأولى، إذ اضطرت إلى العودة للتحليق مجددا بسبب الظروف السيئة.

في حين أكدت قناة “النهار” الجزائرية أن قائد الطائرة نجح في الهبوط في المرة الثانية لكن على المدرج “24D” بدلا من “06G”، فيما أشاد الركاب الذين كانوا على متنها بقائد الطائرة، على قدرته في الحفاظ على هدوئه.

وأفادت مصادر إعلامية بأنه تم إلغاء رحلة العودة مونتريال- الجزائر بسبب الظروف الجوية غير المواتية، كما تم إلغاء 153 رحلة من أصل 473 في مطار مونتريال من قبل شركات الطيران بسبب سوء الأحوال الجوية.

المصدر: وكالات