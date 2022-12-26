وفد من حزب الله جال على كنائس صور مهنئاً بالأعياد

جال عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب الشيخ حسن عز الدين على رأس وفد من حزب الله، على الكنائس المسيحية في مدينة صور، مهنئا بالأعياد المجيدة.

بدأت الجولة، في مطرانية الروم الكاثوليك، حيث كان في استقبال الوفد القيم العام على كاتدرائية صور للروم الملكيين الكاثوليك الأب بشارة كتورة والمطران جورج إسكندر، وبعد الترحيب المتبادل وتقديم التهاني بالعيد، شدد عز الدين على “ضرورة أن ينعم هذا البلد بمزيد من المحبة والوئام والتلاقي لبناء الوطن الذي ينتظر منا الكثير، فيما الأب كتورة شكر لعز الدين وقيادة الحزب محبتهم ومعايدتهم.

بعدها، انتقل الوفد إلى كاتدرائية سيدة البحار، حيث كان في استقبالهم راعي أبرشية صور المارونية المطران شربل عبد الله والمطران شكر الله نبيل الحاج.

وبعد الترحيب وتقديم التهاني بالأعياد، شكر المطران عبد الله لقيادة “حزب الله” هذه الزيارة و”محبتهم لهذه الدار التي تمثل دائما لقاء المسلمين والمسيحيين حول أعيادهم المشتركة”.

ورأى عز الدين أن “الأولى بكل اللبنانيين في هذه الظروف أن يهبوا للتعاون والتفاهم والتعاطي بمسؤولية من أجل إنقاذ بلدنا وانتخاب رئيس توافقي، لأن في ذلك مصلحة للجميع، وهذه رسالة السيد المسيح والأنبياء”.

وللمناسبة عينها، زار عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب الحاج حسين جشي على رأس وفد من “حزب الله” راعي أبرشية صور المارونية المطران شربل عبد الله في كنيسة كاتدرائية سيدة البحار في مدينة صور، حيث قدم له التهاني بالعيد المجيد، وشدد على أننا “أحوج ما نكون كلبنانيين في هذه المرحلة، أن نتكاتف جميعا ونتوحد ونخفف من مناخات التوتير والتصعيد السياسي التي تخيم على البلاد في سبيل النظر الى المستقبل، لنتمكن من انتخاب رئيس للجمهورية ومن ثم تشكيل حكومة، لنواجه كل التحديات التي تهدد هذا الوطن”.

بدوره، شكر المطران عبد الله لجشي والوفد المرافق له هذه الزيارة الخاصة لمناسبة عيد الميلاد المجيد، “الذي هو عيد السلام والمحبة والعطاء والمحافظة على كرامة الإنسان”.

ومن ثم، انتقل جشي والوفد إلى مطرانية الروم الكاثوليك، حيث كان في استقباله الأب كتورة والمطران إسكندر، وبعد تقديم التهاني والترحيب المتبادل، أكد جشي أن” هناك حاجة ماسة كي نتعاون جميعا من أجل بناء دولة حقيقية، ونوفر الأمن والاستقرار لهذا المجتمع، ونعالج هذه المشاكل السياسية والأمنية المتراكمة في هذا البلد”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام