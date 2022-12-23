قتيلان وأربعة جرحى في إطلاق نار في باريس (روسيا اليوم) – موقع قناة المنار – لبنان
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December 23 2022 - 15:04

قتيلان وأربعة جرحى في إطلاق نار في باريس (روسيا اليوم)

منذ 1 ساعة 23 December، 2022
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