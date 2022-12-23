قتيلان وأربعة جرحى في إطلاق نار في باريس (روسيا اليوم) – موقع قناة المنار – لبنان
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December 23 2022 - 15:04
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السيد هاشم صفي الدين: أميركا اليوم في لبنان ليست كأميركا في السابق فهي رغم محاصرة لبنان لن تتمكن من أن تفعل ما تشاء فيه
السيد صفي الدين: التحريض على المقاومة لن ينفع أصحابه لأن هذه المقاومة تمتلك من الوعي والقدرة على إحباط كل هذه المشاريع
الرئيس نبيه بري عشية عيدي الميلاد ورأس السنة: لنبذ البغض والكراهية وسلوك طريق التلاقي من أجل ميلاد جديد للبنان
الشيخ علي دعموش: من يحرص على إنجاز الاستحقاق الرئاسي في لبنان لا يقف موقفا سلبيا من الحوار
الشيخ أحمد قبلان: لبنان بحاجة الى حكومة قوية وفاعلة وقادرة ودون ذلك البلد يعيش لحظة احتراق استراتيجي على كل الاصعدة
الرئيس الفرنسي: وضع اللاقرار في لبنان ليس الوضع الأفضل لزيارتي ودور فرنسا ليس استبدال دور القوى السياسية فيه
وسائل اعلام فرنسية: مقتل شخصين في حادثة اطلاق نار في شارع دانغيين في باريس واعتقال مشتبه به يبلغ حوالي الـ60 من العمر
استشهاد الشاب الفلسطيني نعيم بدير برصاص قوات الاحتلال في كفر قاسم بزعم محاولته تنفيذ عملية دهس وإطلاق نار
شرطة الاحتلال الاسرائيلي: اصابة 3 من عناصر الحدود بينهم ضابط في عملية كفر قاسم في الاراضي الفلسطينية المحتلة
شرطة الاحتلال تعتقل والدة وشقيقي وابن عم الشاب بدير الذي ارتقى شهيداً برصاص الشرطة الإسرائيلية في كفر قاسم
الرئيس التشيلي: نعتزم رفع مستوى تمثيلنا في الأراضي الفلسطينية إلى سفارة والشعب الفلسطيني موجود ويقاوم وله تاريخ
وكالة سانا: استشهاد مواطن برصاص ميليشيات "قسد" المدعومة اميركيا خلال قمعها مظاهرات بريف دير الزور شرق سوريا
رئيس الوزراء الروسي: موسكو ستحظر تصدير النفط للدول التي تشترط الامتثال للسقف السعري الذي يفرضه الغرب
الخارجية الروسية: لن يكون هناك أي تفاوض جدي بشأن الضمانات الأمنية مع واشنطن دون الاعتراف بالواقع الميداني في أوكرانيا
رئيس الأركان الروسي: المناورات الروسية والصينية في بحر الصين الشرقي هي رد فعل على الموقف العدواني لواشنطن في آسيا
رويترز: وزير الخارجية الصيني يحذر نظيره الأميركي من استمرار واشنطن في انتهاج سلوك التنمر
السلطات الأميركية: إلغاء آلاف الرحلات الجوية في مطاري شيكاغو ودنفر بسبب عاصفة تحدث "لمرة واحدة فقط في كل جيل"
الرئيس الأميركي جو بايدن للشعب الأميركي: خذوا العاصفة الثلجية على محمل الجد فالوضع خطير جداً
تقرير لجنة التحقيق في اقتحام الكونغرس: دونالد ترامب انخرط في مؤامرة من عدة أجزاء لقلب نتيجة انتخابات 2020
قوى المعارضة الفنزويلية تقرر حل الحكومة المؤقتة برئاسة خوان غوايدو المدعومة اميركيا نظرا لعدم أدائها لمهامها
قتيلان وأربعة جرحى في إطلاق نار في باريس (روسيا اليوم)
منذ 1 ساعة
23 December، 2022
اطلاق نار
باريس
قتيلان
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