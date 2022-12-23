ميلوني: اعتمادنا مفرط على الولايات المتحدة في مجال الأمن ومن الخطأ الاعتماد على الصين كبديل لروسيا

قالت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، أنه بسبب الحرب في أوكرانيا “أدركنا الخطأ الاستراتيجي من حيث السيادة للتخلي عن بعض السلاسل القيمة والاعتماد في مجال الطاقة على روسيا”.

وفي كلمة أمام مؤتمر السفراء المنعقد بمقر وزارة الخارجية في روما، قالت ميلوني: “ربما ندرك أيضا الاعتماد المفرط على الولايات المتحدة فيما يتعلق بالأمن، وأنه ليس من الذكاء التخلص من الاعتماد على روسيا عبر تفضيل الاعتماد على الصين”، معتبرة أنه “خطأ آخر نخاطر بارتكابه”.

وبشأن الحرب في أوكرانيا، نوهت ميلوني بأن “السلام لم يعد في أوروبا اليوم أمرا مفروغا منه، ولم تعد حريتنا أمرا مفروغا منه، ويكفي التوجه ليس بعيدا عن هنا لرؤية ذلك، فنحن في أوروبا ولسنا في مكان ناء”، مضيفة: “ندرك الحاجة إلى الدفاع عن النظام الدولي، الذي اعتدنا عليه والذي لم يعد يعتبر أمرا مفروغا منه”.

وكان وزير البيئة وأمن الطاقة الإيطالي، جيلبرتو بيتشيتو فراتين، أعلن في وقت سابق أن بلاده لا تزال بحاجة إلى الغاز الروسي. فيما أكد وزير التنمية الاقتصادية الإيطالي، أدولفو أورسو، أن فرض حظر على النفط الروسي سيأتي بنتائج سلبية على قطاع الطاقة في البلاد.

المصدر: وكالات