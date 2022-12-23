أميركا تفرض عقوبات جديدة على شركات شحن روسية

أعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في وزارة الخزانة الأميركية فرض عقوبات جديدة على عدد من شركات الشحن الروسية، على ما أوردت “وكالة الأنباء الألمانية” (د ب أ).

وتشمل قائمة عقوبات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الشركات ذات الصلة بالشحن، على سبيل المثال، معهد أبحاث الهندسة البحرية، وشركة “مورينفورمسيستم أغات”، وكذلك معهد أبحاث “بروميثيوس” التابع لشركة معهد “كورشاتوف”، ومعهد “إليكتروبريبور” ومعهد “علم المحيطات”.

ونقلت وكالة نوفوستي الروسية عن بيان الوزارة أن في شكل إجمالي تم تضمين عشرة كيانات قانونية في قائمة العقوبات.

المصدر: وكالات