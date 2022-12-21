تخبط في أسواق الصرف.. والدولار يواصل تقلباته

واصلَ سعرُ صرفِ الدولار تقلباته في السوقِ السوداء امامَ الليرةِ اللبنانية مسجلاً انخفاضاً قبلَ قليلٍ لامسَ الألفي الاف ليرة بعدَ ارتفاعٍ كبيرٍ تجاوزَ خلالَه الستةَ والأربعينَ الفَ ليرةٍ، هذه التقلباتُ سُجلت بعدَ اخبارٍ متناقضةٍ تداولتها منصاتُ التواصلِ الاجتماعي تفيدُ بالسماحِ للمصارفِ بشراء الدولارِ بلا حدودٍ من منصةِ صيرفة.

في حينٍ نفت جهاتٌ اخرى صحةَ الاخبارِ المتداولةِ وقالت بأنَ لا بيانَ رسمياً من مصرفِ لبنانَ حتى الآنَ يسمحُ للبنانيين بشراءِ الدولارِ بلا حدود.

خبراءُ إقتصاديون أعادوا أزمةَ ارتفاعِ الدولارِ المستمرةَ الى محدوديةِ عرضِ الدولارِ مقابلَ الطلبِ المستمرِ عليه، وانتقدوا بالمقابل استمرارَ مصرفِ لبنانَ بالعملِ بالتعميم 161.

ومددَ حاكمُ مصرفِ لبنانَ رياض سلامة العملَ بالتعميمِ رقمِ مئة وواحد وستين حتى نهايةِ شهرِ كانونَ الثاني من العامِ الفينِ وثلاثةٍ وعشرينَ والمتعلقِ بالإجراءاتِ الاستثنائيةِ للسحوباتِ النقدية.

المصدر: قناة المنار