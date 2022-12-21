بوتين: نعمل على تحديث آلياتنا العسكرية الهجومية وصناعة المسيرات – موقع قناة المنار – لبنان
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December 21 2022 - 14:56
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بوتين: نعمل على تحديث آلياتنا العسكرية الهجومية وصناعة المسيرات
منذ 44 mins
21 December، 2022
عاجل
بوتين
روسيا
صناعة المسيرات
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