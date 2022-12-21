بوتين: نعمل على تحديث آلياتنا العسكرية الهجومية وصناعة المسيرات – موقع قناة المنار – لبنان
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December 21 2022 - 14:56

بوتين: نعمل على تحديث آلياتنا العسكرية الهجومية وصناعة المسيرات

منذ 44 mins 21 December، 2022
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